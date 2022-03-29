Минэнерго РФ назвало маловероятным одномоментный отказ Польши от российского угля
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Одна из помех для этого — характеристики польского оборудования энергетических и тепловых станций.
Польша не сможет одномоментно найти замену российскому углю. Даже если переход состоится, он будет растянут во времени. Об этом сообщили в Министерстве энергетики РФ в ответ на заявления из Варшавы.
"Одномоментная замена российского угля на любой другой с учётом аналогичных характеристик как самого угля, так и характеристик польского оборудования энергетических и тепловых станций, маловероятна. Поэтому переход, если он состоится, будет растянут во времени", — сообщили в министерстве и пояснили, что переход Варшаве обойдётся дороже, учитывая также логистический фактор.
А ранее Еврокомиссия (ЕК) предложила странам ЕС план полного отказа от покупки угля, нефти и газа из России. Стратегия предполагает полное прекращение закупок энергоресурсов у Москвы не в очень короткие сроки — до 2030 года.