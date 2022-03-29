Минэнерго РФ назвало маловероятным одномоментный отказ Польши от российского угля

Одна из помех для этого — характеристики польского оборудования энергетических и тепловых станций.

Польша не сможет одномоментно найти замену российскому углю. Даже если переход состоится, он будет растянут во времени. Об этом сообщили в Министерстве энергетики РФ в ответ на заявления из Варшавы.

"Одномоментная замена российского угля на любой другой с учётом аналогичных характеристик как самого угля, так и характеристик польского оборудования энергетических и тепловых станций, маловероятна. Поэтому переход, если он состоится, будет растянут во времени", — сообщили в министерстве и пояснили, что переход Варшаве обойдётся дороже, учитывая также логистический фактор.