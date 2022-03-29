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Опубликовано 29 марта 2022, 16:30

Минэнерго РФ назвало маловероятным одномоментный отказ Польши от российского угля

Обложка © ТАСС / Александр Колбасов

Обложка © ТАСС / Александр Колбасов

Одна из помех для этого — характеристики польского оборудования энергетических и тепловых станций.

Польша не сможет одномоментно найти замену российскому углю. Даже если переход состоится, он будет растянут во времени. Об этом сообщили в Министерстве энергетики РФ в ответ на заявления из Варшавы.

"Одномоментная замена российского угля на любой другой с учётом аналогичных характеристик как самого угля, так и характеристик польского оборудования энергетических и тепловых станций, маловероятна. Поэтому переход, если он состоится, будет растянут во времени", — сообщили в министерстве и пояснили, что переход Варшаве обойдётся дороже, учитывая также логистический фактор.

Правительство Польши решило запретить импорт угля из России
Правительство Польши решило запретить импорт угля из России

А ранее Еврокомиссия (ЕК) предложила странам ЕС план полного отказа от покупки угля, нефти и газа из России. Стратегия предполагает полное прекращение закупок энергоресурсов у Москвы не в очень короткие сроки — до 2030 года.

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Андрей Бражников
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