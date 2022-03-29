Глава ДНР Пушилин призвал переговорщиков не верить Украине
По его словам, республики Донбасса имеют семилетний опыт переговоров с Киевом и уже знают, что украинские представители не соблюдают даже того, что сами подписали.
Глава ДНР Денис Пушилин скептически оценивает ход российско-украинских переговоров, в которых сегодня, по-видимому, наметился прогресс. Своей точкой зрения он поделился с журналистами во вторник. По словам Пушилина, Украине ни в коем случае нельзя верить, а её нынешних представителей он назвал недоговороспособными.
"Мы имеем семилетний опыт переговоров с Украиной. Украине нельзя верить даже тогда, когда она что-то подписала. Нельзя верить даже тогда, когда за Украину вписываются страны-гаранты — я говорю про Германию и Францию. Украина недоговороспособна и несамостоятельна", — заявил глава ДНР.
Ранее глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский назвал сегодняшнюю встречу в Стамбуле конструктивной. По его словам, Украина предоставила России письменные предложения, подтверждающие её стремление к нейтральному и безъядерному статусу, включая отказ от производства и размещения всех видов оружия массового поражения.
Россия же в ответ кардинально сократит военную активность на киевском и черниговском направлении. Об этом заявил замминистра обороны Александр Фомин. Правда, Мединский позже добавил, что деэскалация на киевском и черниговском направлениях на Украине не означает полного прекращения огня.
ТАСС / Николай Тришин