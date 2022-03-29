Глава ДНР Пушилин призвал переговорщиков не верить Украине

По его словам, республики Донбасса имеют семилетний опыт переговоров с Киевом и уже знают, что украинские представители не соблюдают даже того, что сами подписали.

Глава ДНР Денис Пушилин скептически оценивает ход российско-украинских переговоров, в которых сегодня, по-видимому, наметился прогресс. Своей точкой зрения он поделился с журналистами во вторник. По словам Пушилина, Украине ни в коем случае нельзя верить, а её нынешних представителей он назвал недоговороспособными.