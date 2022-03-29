Мединский по итогам переговоров с Украиной: Мы делаем два шага навстречу по деэскалации

По его словам, Москва получила от Киева предложения, о них будет доложено президенту Владимиру Путину.

Переговоры России и Украины, которые состоялись сегодня в Стамбуле, были конструктивными. Об этом заявил глава делегации РФ Владимир Мединский. По его словам, Москва рассмотрит предложения Киева и доложит о них президенту Владимиру Путину.

"Переговоры прошли конструктивно. Мы получили предложения со стороны Украины для рассмотрения, понятно сформулированную их позицию. Эти предложения будут рассмотрены в ближайшее время, доложены президенту, и будет дан ответ", — отметил Мединский.