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Опубликовано 29 марта 2022, 11:52
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Мединский по итогам переговоров с Украиной: Мы делаем два шага навстречу по деэскалации

ТАСС / Сергей Карпухин

ТАСС / Сергей Карпухин

По его словам, Москва получила от Киева предложения, о них будет доложено президенту Владимиру Путину.

Переговоры России и Украины, которые состоялись сегодня в Стамбуле, были конструктивными. Об этом заявил глава делегации РФ Владимир Мединский. По его словам, Москва рассмотрит предложения Киева и доложит о них президенту Владимиру Путину.

"Переговоры прошли конструктивно. Мы получили предложения со стороны Украины для рассмотрения, понятно сформулированную их позицию. Эти предложения будут рассмотрены в ближайшее время, доложены президенту, и будет дан ответ", — отметил Мединский.

Он также подчеркнул, что Москва "делает два шага навстречу по деэскалации конфликта".

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Напомним, представители Москвы и Киева уже трижды проводили очные встречи для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля, второй — в Беловежской Пуще 3 марта, третий — там же 7 марта. Затем общение продолжилось в видеоформате. Сегодня, 29 марта, переговорщики снова встретились очно — на этот раз в Стамбуле. Встреча продлилась около трёх часов.

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Александра Вишнякова
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