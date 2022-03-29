Мединский по итогам переговоров с Украиной: Мы делаем два шага навстречу по деэскалации
ТАСС / Сергей Карпухин
По его словам, Москва получила от Киева предложения, о них будет доложено президенту Владимиру Путину.
Переговоры России и Украины, которые состоялись сегодня в Стамбуле, были конструктивными. Об этом заявил глава делегации РФ Владимир Мединский. По его словам, Москва рассмотрит предложения Киева и доложит о них президенту Владимиру Путину.
"Переговоры прошли конструктивно. Мы получили предложения со стороны Украины для рассмотрения, понятно сформулированную их позицию. Эти предложения будут рассмотрены в ближайшее время, доложены президенту, и будет дан ответ", — отметил Мединский.
Он также подчеркнул, что Москва "делает два шага навстречу по деэскалации конфликта".
Напомним, представители Москвы и Киева уже трижды проводили очные встречи для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля, второй — в Беловежской Пуще 3 марта, третий — там же 7 марта. Затем общение продолжилось в видеоформате. Сегодня, 29 марта, переговорщики снова встретились очно — на этот раз в Стамбуле. Встреча продлилась около трёх часов.