Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле завершились спустя три часа
Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Recep Tayyip Erdoğan
Украинцы после общения с представителями Москвы покинули дворец Долмабахче, где проходила встреча, со словами: "Не останавливаемся".
Первый день переговоров России и Украины завершился в Стамбуле, встреча делегаций длилась около трёх часов. Об этом сообщают турецкие СМИ: Anadolu, Habertürk, Hürriyet.
Ранее стало известно, что в ходе переговоров РФ выразила Украине протест в связи с издевательствами над пленными российскими военнослужащими, видео которых распространилось в Сети. Киев обещал принять самые жёсткие меры в отношении преступников, пытавших солдат.
Вскоре ожидается заявление по итогам нынешнего раунда, которое ранее анонсировал помощник президента РФ Владимир Мединский. Также, как сообщает RT, украинская делегация после общения с представителями Москвы покинула дворец Долмабахче, где проходили переговоры, со словами: "Не останавливаемся". Другие детали встречи не приводятся.
Напомним, представители Москвы и Киева уже трижды проводили очные встречи для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля, второй раунд — в Беловежской Пуще 3 марта, третий — там же 7 марта. Затем общение продолжилось в видеоформате. Сегодня, 29 марта, переговорщики снова встретились очно — на этот раз в Стамбуле. Глава российской делегации Владимир Мединский ранее посетовал, что переговоры с Киевом идут тяжело и медленно.