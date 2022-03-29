Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле завершились спустя три часа

Украинцы после общения с представителями Москвы покинули дворец Долмабахче, где проходила встреча, со словами: "Не останавливаемся".

Первый день переговоров России и Украины завершился в Стамбуле, встреча делегаций длилась около трёх часов. Об этом сообщают турецкие СМИ: Anadolu, Habertürk, Hürriyet.

Ранее стало известно, что в ходе переговоров РФ выразила Украине протест в связи с издевательствами над пленными российскими военнослужащими, видео которых распространилось в Сети. Киев обещал принять самые жёсткие меры в отношении преступников, пытавших солдат.