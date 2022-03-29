Эрдоган поприветствовал делегации России и Украины перед началом переговоров в Стамбуле

Президент надеется, что сегодняшняя встреча принесёт пользу и позволит улучшить ситуацию в Незалежной.

Президент Турции Реджеп Эрдоган поприветствовал делегации России и Украины, прибывшие во дворец Долмабахче в Стамбуле для проведения переговоров. Он призвал страны установить режим прекращения огня, отметив, что Турцию, являющуюся соседом обеих стран, глубоко огорчает ситуация на Украине.