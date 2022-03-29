Эрдоган поприветствовал делегации России и Украины перед началом переговоров в Стамбуле
Президент надеется, что сегодняшняя встреча принесёт пользу и позволит улучшить ситуацию в Незалежной.
Президент Турции Реджеп Эрдоган поприветствовал делегации России и Украины, прибывшие во дворец Долмабахче в Стамбуле для проведения переговоров. Он призвал страны установить режим прекращения огня, отметив, что Турцию, являющуюся соседом обеих стран, глубоко огорчает ситуация на Украине.
Эрдоган отметил, что готов оказать всю необходимую поддержку для упрощения работы переговорных делегаций. Он рассчитывает, что сегодняшняя встреча принесёт пользу и позволит улучшить ситуацию в Незалежной.
Напомним, представители Москвы и Киева уже трижды проводили очные встречи для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля, второй раунд — в Беловежской Пуще 3 марта, третий — там же 7 марта. Затем общение продолжилось в видеоформате. Глава российской делегации Владимир Мединский ранее посетовал, что переговоры с Киевом идут тяжело и медленно. По его словам, Россия настаивает на комплексном договоре.