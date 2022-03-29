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Опубликовано 29 марта 2022, 06:12

Командующий ЦВО Лапин наградил военнослужащих в Черниговской области

Он поблагодарил солдат за верную службу, а также мужество и стойкость, проявленные во время освобождения населённых пунктов.

Командующий вручил госнаграды военнослужащим, проявившим героизм во время "Операции Z". Видео © Минобороны России

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин прибыл в расположение подразделений, действующих на черниговском направлении, для вручения военнослужащим государственных наград за героизм во время выполнения задач в ходе "Операции Z".

Солдаты были награждены орденами Мужества и "За заслуги перед Отечеством", медалями "За отвагу" и медалями Жукова. Во время вручения генерал-полковник поблагодарил военных за верную службу, а также мужество и стойкость, проявленные при освобождении населённых пунктов в Черниговской области.

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Ни дня без подвига: В Минобороны рассказали о героизме военнослужащих РФ в ходе "Операции Z"

Ранее президент России Владимир Путин присвоил звания гвардейских бригадам морской пехоты и береговой обороны. Они удостоились такого звания за массовый героизм и отвагу по защите Отечества, проявленные личным составом в боевых действиях.

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Александра Васильева
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