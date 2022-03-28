Путин присвоил звания гвардейских бригадам морской пехоты и береговой обороны
Отмечается, что они удостоились такого звания за массовый героизм и отвагу по защите Отечества, проявленные личным составом в боевых действиях.
Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении звания гвардейских 155-й бригаде морской пехоты (Тихоокеанский флот) и 126-й бригаде береговой обороны (Черноморский флот). Соответствующие документы опубликованы на портале правовой информации.
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов, постановляю присвоить 126-й отдельной бригаде береговой обороны <...> и 155-й отдельной бригаде морской пехоты почётные наименования "гвардейских", — говорится в указах.
Ранее Лайф писал, что Путин присвоил командиру танковой роты Алексею Лёвкину звание Героя России. Во время боёв его подразделение столкнулось с националистами. Уроженец Красноярска лично уничтожил два танка и три БМП, а потом прикрыл отход российских войск и организовал вынос раненых. Отец офицера-танкиста признался, что испытывает гордость за сына, которую нельзя передать словами.