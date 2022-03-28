Путин присвоил звания гвардейских бригадам морской пехоты и береговой обороны

Отмечается, что они удостоились такого звания за массовый героизм и отвагу по защите Отечества, проявленные личным составом в боевых действиях.

Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении звания гвардейских 155-й бригаде морской пехоты (Тихоокеанский флот) и 126-й бригаде береговой обороны (Черноморский флот). Соответствующие документы опубликованы на портале правовой информации.