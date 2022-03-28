Минобороны опубликовало кадры уничтожения систем залпового огня "Град" ВСУ

На видео показано, что по позициям противника был нанесён удар высокоточным оружием. Их местонахождение было разведано расчётами беспилотных летательных аппаратов.

Уничтожение систем залпового огня "Град" ВСУ. Видео © Минобороны РФ

Минобороны Российской Федерации опубликовало кадры объективного контроля уничтожения систем залпового огня "Град" Вооружённых сил Украины, ведущих огонь с замаскированных огневых позиций. Их местоположение было разведано расчётами беспилотных летательных аппаратов.

На кадрах видно, что по позициям противника был нанесён удар высокоточным оружием. В результате точного попадания системы залпового огня ВСУ и боеприпасы к ним были уничтожены.

Ранее Минобороны РФ показало кадры сопровождения армейских колонн ударными вертолётами Ка-52. Винтокрылые аппараты обеспечивают разведку и безопасность продвижения топливозаправщиков, тяжёлой инженерной техники, танков, а также грузовиков с продовольствием для пополнения запасов.