В Минобороны рассказали, как военные РФ уничтожают украинские беспилотники

Сначала радиолокационная станция "Небо-СВ" получает данные о вражеских воздушных целях. Благодаря тому, что она своевременно передаёт информацию ЗРК "Бук-М3", аппараты сбиваются.

Заместитель командира зенитной ракетной батареи "Бук-М3" Владимир рассказал, как уничтожил БЛА "Байрактар". Видео © Минобороны РФ

В ходе выполнения задачи "Операции Z" по контролю воздушного пространства в своей зоне ответственности российский военный, заместитель командира зенитной ракетной батареи "Бук-М3" Владимир уничтожил боевые беспилотные летательные аппараты "Байрактар".

"В течение проведения спецоперации в составе расчёта уже поражены два беспилотных летательных аппарата "Байрактар". В ходе проведения боевой работы были обнаружены и своевременно уничтожены с недопущением пролёта на контролируемую территорию ВС РФ", — рассказал Владимир.

По его словам, сейчас ударные и разведывательные боевые дроны противника являются главной целью батареи "Бук-М3". В результате командование оценило работу офицера и наградило его медалью "За воинскую доблесть". Владимир также рассказал, что классифицировать "байрактары" и "лелеки" научились безошибочно. Также российские военные умеют за считаные секунды определять государственную принадлежность БПЛА.

Прямо во время интервью с военным расчёт тактического зенитного ракетного комплекса "Тор" сбил воздушную цель украинских националистов. Владимир отметил, что считает беспилотники непривычными для работы, поскольку все учения проводятся "по более крупным и скоростным целям", а БПЛА практически не движется. По его словам, отметку на индикаторах трудно разглядеть, чтобы взять на сопровождение. Подобные цели часто меняют траекторию полёта.

"По опыту службы делаешь вывод, что каждая машина — это живой организм. И как весь личный состав расчёта будет к ней относиться, так и она будет себя вести в течение всей работы", — объяснил Владимир, рассказывая о своём отношении к вверенной ему боевой технике.

По словам офицера, каждый раз он заступает на дежурство с мыслью, что нужно выложиться на 100%, "чтобы те, кто нас ждут дома, могли спать спокойно, и чтобы в будущем никто не потревожил их сон".

Начальник расчёта радиолокационной станции "Небо-СВ" Руслан рассказал, как были обнаружены беспилотники ВСУ. Видео © Минобороны РФ

Минобороны также рассказало о глазах и ушах зенитчиков. Радиолокационная станция "Небо-СВ" определяет азимут, дальность, высоту полёта и государственную принадлежность летательных аппаратов во всех диапазонах высот в радиусе нескольких сот километров, рассказали в ведомстве. Начальник этого расчёта Руслан тоже получил медаль "За воинскую доблесть". Благодаря данным, которые его военные смогли достать и своевременно передать ЗРК "Бук-М3", получилось сбить шесть вражеских беспилотников.

"В период несения боевого дежурства данной станцией были обнаружены летательные средства — БПЛА, самолёты. Против станции были использованы помехи, с чем станция благополучно борется, перенастраивается, и, соответственно, выдаётся информация о воздушной обстановке на вышестоящий командный пункт", — рассказал начальник расчёта радиолокационной станции Руслан.