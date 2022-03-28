Российские военные за сутки сбили четыре украинских Су-24 и истребитель Су-27
Также были уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в районе населённых пунктов, добавил генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга.
Авиация и средства противовоздушной обороны Российских воздушно-космических сил за прошедшие сутки сбили в воздухе четыре самолёта Су-24 ВВС Украины, а также истребитель Су-27. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Авиацией и средствами ПВО Российских воздушно-космических сил за сутки сбиты в воздухе четыре самолёта Су-24 Военно-воздушных сил Украины над Черниговской областью, из них два в районе Репки, ещё два в районе Городня", — сказал Конашенков в ходе брифинга.
Истребитель Су-27 был сбит в районе Краматорска, добавил он. Также были уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Ранее Минобороны России показало видео марша сил ВДВ в Киевской области. В объектив камеры попали в том числе преодоление водной преграды по сооружённому военными мосту и уничтожение украинских беспилотников.
VK / Минобороны РФ