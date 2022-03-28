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Опубликовано 28 марта 2022, 07:23
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Российские военные за сутки сбили четыре украинских Су-24 и истребитель Су-27

Также были уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в районе населённых пунктов, добавил генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга.

Авиация и средства противовоздушной обороны Российских воздушно-космических сил за прошедшие сутки сбили в воздухе четыре самолёта Су-24 ВВС Украины, а также истребитель Су-27. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Авиацией и средствами ПВО Российских воздушно-космических сил за сутки сбиты в воздухе четыре самолёта Су-24 Военно-воздушных сил Украины над Черниговской областью, из них два в районе Репки, ещё два в районе Городня", — сказал Конашенков в ходе брифинга.

Истребитель Су-27 был сбит в районе Краматорска, добавил он. Также были уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов.

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Ранее Минобороны России показало видео марша сил ВДВ в Киевской области. В объектив камеры попали в том числе преодоление водной преграды по сооружённому военными мосту и уничтожение украинских беспилотников.

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VK / Минобороны РФ

Артур Лапсаков
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