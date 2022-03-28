Винтокрылые судна обеспечивают разведку и безопасность продвижения топливозаправщиков, тяжёлой инженерной техники, танков, а также грузовиков с продовольствием для пополнения запасов.

Сопровождение армейских колонн ударными вертолётами Ка-52. Видео © Минобороны РФ

Минобороны РФ показало кадры сопровождения армейских колонн ударными вертолётами Ка-52 и транспортно-штурмовыми Ми-8АМТШ. В ролике можно заметить поднимающиеся в воздух винтокрылые судна, а также их полёты на малой высоте вдоль маршрута колонн.

"Подразделения материально-технического обеспечения в ходе специальной военной операции едут к передовым позициям российских войск в Черниговской области. В колоннах — топливозаправщики, тяжёлая инженерная техника, танки, а также грузовики с продовольствием для пополнения запасов", — заметили в ведомстве.

Военная техника следует в плотном кольце боевого охранения. Разведку и безопасность продвижения колонны обеспечивают вертолёты армейской авиации, беспилотные летательные аппараты, а также разведывательные подразделения на бронеавтомобилях "Тигр" и "Тайфун".

Командир одного из вертолётов Константин рассказал, что на машинах установлен бортовой комплекс обороны, который уводит ракеты в сторону, а также тепловые ловушки. Полёты выполняются на предельно малых высотах, чтобы уменьшить время нахождения в зоне поражения противника.

"Но сейчас помимо штурмовых и транспортных задач у этих вертолётов есть ещё одна особенная задача — сопровождение гуманитарных грузов. Если огневую поддержку ждут на передовой, то продукты питания и лекарства ждут люди на территориях, которые наши военные освободили от националистов", — добавил командир.