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Опубликовано 28 марта 2022, 03:04
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"Заняли оборону": Минобороны России показало видео марша сил ВДВ в Киевской области

В объектив камеры попали в том числе преодоление водной преграды по сооружённому военными мосту и уничтожение украинских беспилотников.

Подразделения Воздушно-десантных войск на марше в Киевской области. Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны РФ опубликовало видеокадры, на которых показано, как подразделения Воздушно-десантных войск совершают марш на бронетехнике в Киевской области.

"Публикуются кадры преодоления водной преграды, а также уничтожения БпЛА противника", — говорится в сопроводительном сообщении ведомства.

Военнослужащий на видео рассказал, что были уничтожены два беспилотника. Один оказался разведывательным, второй боевым. Что касается российских подразделений, то отмечено, что они слаженные, бойцы в них опытные.

Минобороны РФ показало видео уничтожения ротно-опорного пункта ВСУ вертолётами Ка-52
Минобороны РФ показало видео уничтожения ротно-опорного пункта ВСУ вертолётами Ка-52

Лайф до этого писал, что Минобороны РФ показало кадры работы артподразделений ВДВ под Киевом. Фигурирующая на видео миномётная батарея была в составе тактического десанта, высаженного на аэродроме Гостомеля ещё 24 февраля. Сейчас бойцы выполняют задачи по подавлению подразделений противника.

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Минобороны РФ

Артем Порвин
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