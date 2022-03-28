"Заняли оборону": Минобороны России показало видео марша сил ВДВ в Киевской области

В объектив камеры попали в том числе преодоление водной преграды по сооружённому военными мосту и уничтожение украинских беспилотников.

Подразделения Воздушно-десантных войск на марше в Киевской области. Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны РФ опубликовало видеокадры, на которых показано, как подразделения Воздушно-десантных войск совершают марш на бронетехнике в Киевской области.

"Публикуются кадры преодоления водной преграды, а также уничтожения БпЛА противника", — говорится в сопроводительном сообщении ведомства.

Военнослужащий на видео рассказал, что были уничтожены два беспилотника. Один оказался разведывательным, второй боевым. Что касается российских подразделений, то отмечено, что они слаженные, бойцы в них опытные.