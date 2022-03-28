ВС РФ сбили в воздухе пять ракет украинской РСЗО "Смерч" у аэродрома в Херсонской области

Кроме того, в течение суток 27 марта оперативно-тактическая авиация и ракетные войска поразили 36 военных объектов Украины.

Военнослужащие РФ в рамках "Операции Z" на Украине сбили в воздухе пять ракет украинской реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч" в районе аэродрома Чернобаевка Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В районе аэродрома Чернобаевка Херсонской области сбито в воздухе пять ракет украинской реактивной системы залпового огня "Смерч", — сказал он.

Конашенков также отметил, что в течение суток 27 марта оперативно-тактическая авиация и ракетные войска поразили 36 военных объектов Украины, среди которых — два пункта управления, два зенитных ракетных комплекса, одна установка реактивной системы залпового огня, три склада боеприпасов и два склада горюче-смазочных материалов, а также 23 района сосредоточения украинской боевой техники.

Всего, как сообщил представитель Минобороны РФ, за время спецоперации уничтожено 308 беспилотных летательных аппаратов, 1713 танков и других боевых бронированных машин, 170 установок реактивных систем залпового огня, 715 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 1557 единиц специальной военной автомобильной техники.