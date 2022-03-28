Депутат Госдумы Шеремет: Киев утратил последний шанс сохранить Украину в нынешних границах

Парламентарий считает, что сейчас нет смысла вести переговоры с Незалежной. По его словам, лучше инициировать диалог с США, ведь именно Вашингтону выгодно затягивание этого конфликта.

Киевские власти утратили последний шанс сохранить Украину в качестве государства в нынешних границах. Такое заявление в беседе с РИА "Новости" сделал депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет.

"Киев утратил последний шанс сохранить Украину в нынешних границах. <...> На сегодня я не вижу возможностей для Украины сохраниться в нынешних границах и не вижу причин, чтобы вести с киевским режимом переговоры", — сказал он.

Шеремет отметил, что стоит проводить переговоры с США. По словам депутата, Вашингтону выгодно, чтобы конфликт на Украине длился как можно дольше. Кроме того, американские власти хотят превратить Незалежную "в выжженную землю".