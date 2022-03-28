Депутат Госдумы Шеремет: Киев утратил последний шанс сохранить Украину в нынешних границах
Парламентарий считает, что сейчас нет смысла вести переговоры с Незалежной. По его словам, лучше инициировать диалог с США, ведь именно Вашингтону выгодно затягивание этого конфликта.
Киевские власти утратили последний шанс сохранить Украину в качестве государства в нынешних границах. Такое заявление в беседе с РИА "Новости" сделал депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет.
"Киев утратил последний шанс сохранить Украину в нынешних границах. <...> На сегодня я не вижу возможностей для Украины сохраниться в нынешних границах и не вижу причин, чтобы вести с киевским режимом переговоры", — сказал он.
Шеремет отметил, что стоит проводить переговоры с США. По словам депутата, Вашингтону выгодно, чтобы конфликт на Украине длился как можно дольше. Кроме того, американские власти хотят превратить Незалежную "в выжженную землю".
Ранее отставной дипломат Час Фриман заявил, что США воюют с Россией "до последнего украинца". Как полагает эксперт, Штаты считают, что сложившаяся ситуация играет на руку стране — кризис выгоден для национального военно-промышленного комплекса и укрепляет, кроме прочего, НАТО.
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