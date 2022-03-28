Издание подчёркивает, что Вашингтон постоянно подрывает региональный и глобальный порядок. В пример приводятся войны на Ближнем Востоке, "арабская весна".

США, притворяюсь "святыми" моралистами, спровоцировали кризис на Украине. Об этом пишет китайская газета "Хуаньцю шибао". Авторы публикации отмечают, что Вашингтон получает выгоду от сложившейся ситуации.

Как говорится в статье, США делали последовательные шаги, которые и привели к этому конфликту. Среди них усугубление глобальных проблем. Издание привело конкретный пример: Вашингтон инициировал пять последовательных раундов расширения НАТО на восток, максимально сжав пространство безопасности России.

Помимо прочего, как пишут китайские СМИ, разжигая конфликт на Украине, США оторвали Европу от России и крепко привязали её к себе. Также Штаты не пренебрегают фейками, ведя крупномасштабную информационную войну.

Авторы статьи добавляют, что после начала конфликта американские акции резко выросли, военная промышленность и экспорт энергоносителей расширились. Таким образом можно сказать, что Соединённые Штаты наживаются на трудностях Евросоюза.

При этом, как пишет китайская газета, Вашингтон не пренебрегает двойными стандартами, поскольку сам всегда замешан в десятках различных конфликтов и сейчас лишь подливает масла в огонь.