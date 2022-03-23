Сенатор Климов назвал Украину тараном, который США используют против России

По его словам, Штаты потратили на моральное разложение Незалежной один миллиард долларов, а также продолжают накачивать её оружием.

В длительном конфликте на Украине заинтересованы США и их союзники. Показательно, что президент Незалежной Владимир Зеленский постоянно делает удивлённые глаза, что якобы не понимает требований России. Такая его позиция явно согласована с американской стороной. Об этом в беседе с РИА ФАН рассказал член Совета Федерации от Пермского края Андрей Климов.

"Из Украины сделали таран! Орудие для нанесения ударов по России. США делают попытки сокрушить Российскую Федерацию руками своих украинских марионеток", — объяснил эксперт.

Он отметил, что Штаты потратили на моральное разложение Украины один миллиард долларов. Вашингтон также продолжает поставлять оружие и наёмников Киеву. Всё, что сейчас делается руками американцев, — это разрушение инфраструктуры Донбасса и убийство мирного населения.

Климов добавил, что сотни тысяч жителей Донбасса до сих пор имеют украинское гражданство. По сути, Киев расправляется с собственным народом. Власти с 2014 года не занимаются социально-экономическим развитием востока своей страны, этот регион был вычеркнут из жизни.