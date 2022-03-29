Сенатор Цеков заявил, что Украиной управляет не Зеленский, а военные

По его мнению, киевские власти методично реализовывают план по уничтожению страны, тем самым всё больше ввергая её в гуманитарную катастрофу.

В данный момент Украиной управляют военные и региональные власти, а не президент страны Владимир Зеленский, считает сенатор от Крымского региона, член Международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

"Зеленский хоть и называет себя президентом, но государствам не управляет. Он просто вещает откуда-то. Сейчас государством в основном управляют местные администрации и военные", — сказал Цеков в интервью РИА "Новости".

Он пояснил, что под военными подразумевается даже не Министерство обороны, а Генштаб Украины, отвечающий непосредственно за ведение боевых действий. По мнению сенатора, киевские власти методично реализовывают план по уничтожению страны, тем самым ввергая её в гуманитарную катастрофу.