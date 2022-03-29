Зеленский заявил о создании группы экспертов для анализа санкций против РФ
По словам украинского лидера, главная цель этой группы — сделать так, чтобы у Москвы не было возможности обходить ограничения.
На Украине решили создать группу экспертов, которая займётся оценкой эффекта антироссийских санкций. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в очередном видеообращении.
"Уже на нынешней неделе мы создаём при Офисе президента группу экспертов — украинских и международных, которые на постоянной основе будут анализировать введённые в отношении России санкции, на что они реально влияют", — заявил Зеленский.
Украинский лидер подчеркнул, что главная цель, которая стоит перед экспертами, — исключить возможности обхода санкций Москвой. Как именно будет действовать этот орган, он не уточнил.
Лайф напоминает, что поводом для масштабных западных санкций против России стала операция по демилитаризации и денацификации Украины — "Операция Z". Президент РФ Владимир Путин объявил о её проведении 24 февраля. Глава государства тогда подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в Донбассе, где люди восемь лет живут под обстрелами.
Кадр из видеообращения Владимира Зеленского