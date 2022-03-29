В освобождённой Волновахе рассказали, как жили в постоянном страхе

Женщины поделились воспоминаниями о том, как украинские войска обстреливали их город при отступлении, а также о бандеровщине среди местных чиновников.

Жители освобождённой Волновахи рассказали, как жили в постоянном страхе. Видео © LIFE

Жительницы освобождённого силами Донецкой Народной Республики города Волноваха рассказали о том, как ждали избавления от режима с националистическим уклоном. В беседе с Лайфом они признались, что надежда на это была все 30 лет, то есть после развала СССР.

"Все тридцать лет — не восемь даже, а тридцать — я ждала, что всю эту украинскую символику возьму и сожгу. И я это сделаю. Я соберу её и всю сожгу. И считаю, что за хранение этой символики нужно давать реальный срок. Это не украинские символы, а фашистские", — говорит Марина Новик.

Жительницы Волновахи также рассказали, что происходило там в последнее время. После начала Россией военной "Операции Z" националистические группировки передвигались по городу и под крики "Слава Украине" вели огонь по жилым домам.

"На улицу выходили украинские автоматчики, они шли, кричали и стреляли по окнам. Сзади них ехал миномёт и тоже стрелял. Стрелял прямо по жилым домам. Только у меня во дворе было четыре разрыва", — говорит женщина.

Женщины также сообщили, что украинские власти проводили в городе русофобскую политику: снесли памятники Ленину и Чапаеву, а русский язык притесняли.