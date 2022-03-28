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Опубликовано 28 марта 2022, 07:47
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Ни дня без подвига: В Минобороны рассказали о героизме военнослужащих РФ в ходе "Операции Z"

Министерство отметило в том числе заслуги подполковника Антона Полякова. Он лично обезвредил четыре фугасные мины, вывел раненых товарищей из-под обстрела ВСУ и потушил танки.

В Министерстве обороны РФ рассказали о новых подвигах российских военных в ходе "Операции Z" на Украине. Сегодня ведомство отметило героизм Алексея Архипова, Антона Полякова и Александра Савченко.

Наводчик-оператор десантно-штурмовой роты сержант Алексей Архипов. Фото © Минобороны РФ

Наводчик-оператор десантно-штурмовой роты сержант Алексей Архипов. Фото © Минобороны РФ

Наводчик-оператор Алексей Архипов двигался в составе основных сил на БМП-2 в заданный район для выполнения боевых задач по поддержке воздушного тактического десанта. В ходе движения колонны украинские националисты открыли огонь по роте. Сержант Архипов одним из первых вступил в бой. В результате он уничтожил четыре боевые машины пехоты, семь автомобилей и порядка 30 националистов. Далее колонна продолжила двигаться без потерь.

Заместитель командира мотострелковой бригады подполковник Антон Поляков. Фото © Минобороны РФ

Заместитель командира мотострелковой бригады подполковник Антон Поляков. Фото © Минобороны РФ

В ходе сопровождения мотострелковым батальоном Антона Полякова колонны подвоза офицер обезвредил четыре фугасные мины. Затем группа попала под обстрел ВСУ. Поляков смог вывести раненых военных и потушить два загоревшихся танка, не допустив взрыва боекомплектов. Позднее офицер в беседе с местными жителями узнал координаты скрытых позиций противника. Благодаря добытым сведениям получилось уничтожить шесть диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

Командир десантно-штурмовой роты Александр Савченко. Фото © Минобороны РФ

Командир десантно-штурмовой роты Александр Савченко. Фото © Минобороны РФ

Десантно-штурмовая рота Александра Савченко во время выполнения специальной задачи обнаружила скрывавшихся украинских националистов рядом с населённым пунктом. Командир вывел своих военных к позициям противника и внезапно атаковал ВСУ. Российские десантники уничтожили наблюдательный пункт, танк, две боевые машины пехоты, два миномётных расчёта и 18 националистов.

ВС РФ сбили в воздухе пять ракет украинской РСЗО "Смерч" у аэродрома в Херсонской области
ВС РФ сбили в воздухе пять ракет украинской РСЗО "Смерч" у аэродрома в Херсонской области

Ранее Минобороны РФ показало кадры сопровождения армейских колонн ударными вертолётами Ка-52. Винтокрылые судна обеспечивают разведку и безопасность продвижения топливозаправщиков, тяжёлой инженерной техники, танков, а также грузовиков с продовольствием для пополнения запасов.

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Евгения Колесникова
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