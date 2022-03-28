Бывший украинский военный рассказал, как на службу в армию призывали зэков и психбольных

Самому же бойцу предложили идти "добровольцем" в качестве альтернативы тюремному сроку. Также в батальон могли попасть отставные полицейские и гастарбайтеры.

Бывший украинский военный рассказал о службе в ВСУ. Видео © SHOT

Бывший украинский военный Александр Нелидин рассказал, что командование ВСУ не брезговало набирать в армию людей среди тех, кто отбывал наказание в тюрьме. Видео беседы с экс-бойцом опубликовал телеграм-канал SHOT.

По словам Нелидина, пойти в армию ему предложили в качестве альтернативы тюремному сроку. Также в его батальон набирали "добровольцев" из числа бывших зэков, отставных полицейских и гастарбайтеров. Он добавил, что многие его сослуживцы в дальнейшем всё равно попали за решётку.

"Или садись, или иди в армию. Наверное, процентов двадцать было сидевших", — сказал он.

Также бывший военный рассказал, что в батальон мог попасть даже человек с психическими заболеваниями. Один из таких оказался в числе его сослуживцев. По словам Нелидина, этот боец позже подорвался на гранате в блиндаже. Кроме того, экс-боец рассказал, как среди военнослужащих шло "идеологическое накачивание".