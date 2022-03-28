Бывший украинский военный рассказал, как на службу в армию призывали зэков и психбольных
Самому же бойцу предложили идти "добровольцем" в качестве альтернативы тюремному сроку. Также в батальон могли попасть отставные полицейские и гастарбайтеры.
Бывший украинский военный рассказал о службе в ВСУ. Видео © SHOT
Бывший украинский военный Александр Нелидин рассказал, что командование ВСУ не брезговало набирать в армию людей среди тех, кто отбывал наказание в тюрьме. Видео беседы с экс-бойцом опубликовал телеграм-канал SHOT.
По словам Нелидина, пойти в армию ему предложили в качестве альтернативы тюремному сроку. Также в его батальон набирали "добровольцев" из числа бывших зэков, отставных полицейских и гастарбайтеров. Он добавил, что многие его сослуживцы в дальнейшем всё равно попали за решётку.
"Или садись, или иди в армию. Наверное, процентов двадцать было сидевших", — сказал он.
Также бывший военный рассказал, что в батальон мог попасть даже человек с психическими заболеваниями. Один из таких оказался в числе его сослуживцев. По словам Нелидина, этот боец позже подорвался на гранате в блиндаже. Кроме того, экс-боец рассказал, как среди военнослужащих шло "идеологическое накачивание".
Ранее Лайф писал, что ушедший в самоволку украинский военный рассказал о "клейме сепара" и мародёрстве "Айдара". По его словам, таких как он, в ВСУ не любят и называют сепаратистами, поскольку уже давно не считают этот регион территорией Незалежной.
Скрин из видео SHOT