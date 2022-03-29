Украинская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Россией

Очередь из представителей СМИ и телевидения уже выстроилась у дворца в ожидании участников встречи.

Украинская сторона прибыла на переговоры с Россией в стамбульский дворец Долмабахче, сообщает ТАСС. Начало переговоров запланировано на 10:30 (совпадает с мск). Встреча пройдёт в закрытом для прессы режиме.