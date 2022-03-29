Украинская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Россией
Очередь из представителей СМИ и телевидения уже выстроилась у дворца в ожидании участников встречи.
Украинская сторона прибыла на переговоры с Россией в стамбульский дворец Долмабахче, сообщает ТАСС. Начало переговоров запланировано на 10:30 (совпадает с мск). Встреча пройдёт в закрытом для прессы режиме.
Перед началом российско-украинских переговоров в Стамбуле усилили меры безопасности, пишет РИА "Новости". Во время прибытия делегаций к президентской резиденции Долмабахче службы безопасности перекроют улицы.
Лайф напоминает, что представители Москвы и Киева трижды проводили очные встречи для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля, второй раунд — в Беловежской Пуще 3 марта, третий — там же 7 марта. Затем общение продолжилось в видеоформате. Глава российской делегации Владимир Мединский ранее посетовал, что переговоры с Киевом идут тяжело и медленно. По его словам, Россия настаивает на комплексном договоре. Накануне стало известно, что следующий очный раунд переговоров РФ и Украины пройдёт во дворце Долмабахче в Стамбуле. Члены делегаций уже прибыли в Стамбул.
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