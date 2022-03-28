Самолёт с российской делегацией приземлился в Стамбуле
Новый раунд переговоров Москвы и Киева стартует утром 29 марта. Это будет первая встреча сторон за 21 день.
Российская делегация прибыла в Стамбул для участия в очном раунде переговоров с украинской стороной. Как сообщает газета Sabah, самолёт с представителями Москвы приземлился в столичном аэропорту имени Ататюрка.
Вылет Ту-204-300 из аэропорта Внуково в Москве произошёл в 11:15 мск, приземлился борт в 16:08.
Напомним, представители Москвы и Киева трижды проводили очные встречи для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля, второй раунд — в Беловежской Пуще 3 марта, третий — там же 7 марта. Затем общение продолжилось в видеоформате. Глава российской делегации Владимир Мединский ранее посетовал, что переговоры с Киевом идут тяжело и медленно. По его словам, Россия настаивает на комплексном договоре.
Wikipedia / Павел Аджигильдяев