Самолёт с российской делегацией приземлился в Стамбуле

Новый раунд переговоров Москвы и Киева стартует утром 29 марта. Это будет первая встреча сторон за 21 день.

Российская делегация прибыла в Стамбул для участия в очном раунде переговоров с украинской стороной. Как сообщает газета Sabah, самолёт с представителями Москвы приземлился в столичном аэропорту имени Ататюрка.