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Опубликовано 28 марта 2022, 13:53
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Самолёт с российской делегацией приземлился в Стамбуле

Новый раунд переговоров Москвы и Киева стартует утром 29 марта. Это будет первая встреча сторон за 21 день.

Российская делегация прибыла в Стамбул для участия в очном раунде переговоров с украинской стороной. Как сообщает газета Sabah, самолёт с представителями Москвы приземлился в столичном аэропорту имени Ататюрка.

Вылет Ту-204-300 из аэропорта Внуково в Москве произошёл в 11:15 мск, приземлился борт в 16:08.

Арахамия рассказал, когда стартуют переговоры Украины и России в Стамбуле
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Напомним, представители Москвы и Киева трижды проводили очные встречи для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля, второй раунд — в Беловежской Пуще 3 марта, третий — там же 7 марта. Затем общение продолжилось в видеоформате. Глава российской делегации Владимир Мединский ранее посетовал, что переговоры с Киевом идут тяжело и медленно. По его словам, Россия настаивает на комплексном договоре.

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Wikipedia / Павел Аджигильдяев

Артур Лапсаков
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