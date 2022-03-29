Минобороны опубликовало видео авиаудара Ми-28 по бронетехнике ВСУ

Как сообщает военное ведомство, удар наносили парами с дистанции до пяти километров. Поражение целей фиксировалось средствами объективного контроля. Уточняется, что в данный момент российская авиация в рамках военной спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, а также доставке десанта и военных грузов.