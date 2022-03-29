Минобороны опубликовало видео авиаудара Ми-28 по бронетехнике ВСУ
На кадрах также показан вылет вертолётов на спецзадание. Результат поражения целей фиксировали средства объективного контроля.
Российские вертолёты Ми-28 нанесли удар по бронетехнике ВСУ. Видео © Минобороны РФ
Ударные вертолёты Ми-28Н и Ми-28УБ ВКС России в ходе "Операции Z" управляемыми ракетами уничтожили бронетехнику Вооружённых сил Украины. Кадры спецоперации опубликовало Министерство обороны РФ.
Как сообщает военное ведомство, удар наносили парами с дистанции до пяти километров. Поражение целей фиксировалось средствами объективного контроля. Уточняется, что в данный момент российская авиация в рамках военной спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, а также доставке десанта и военных грузов.
Ранее Минобороны также обнародовало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ. На видео был показан момент взрыва от попадания высокоточного боеприпаса. Точное наведение на цель было обеспечено беспилотным летательным аппаратом.
Минобороны РФ