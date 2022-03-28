Расположился вблизи домов: Минобороны обнародовало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ

На видео демонстрируется момент взрыва от попадания высокоточного боеприпаса. Уточняется, что точное наведение на цель было обеспечено беспилотным летательным аппаратом.

Кадры уничтожения российскими военными укреплённого блокпоста с боевыми машинами пехоты ВСУ. Видео © Минобороны РФ

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения российскими военными укреплённого блокпоста с боевыми машинами пехоты (БМП) Вооружённых сил Украины.

На кадрах, съёмка которых велась с воздуха, демонстрируется момент взрыва от попадания высокоточного боеприпаса. Уточняется, что точное наведение на цель было обеспечено беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). Отметим, что, судя по ролику, опорный пункт находился вблизи домов. Были ли это постройки жилыми, не уточняется.

"Точным попаданием укреплённый блокпост с БМП ВСУ был уничтожен", — подчеркнули в военном ведомстве.