Минобороны: ВС России сбили украинский вертолёт Ми-8 над морем в районе Мариуполя

Как отметил генерал-майор Игорь Конашенков, воздушное судно должно было забрать из города командиров националистического полка "Азов", которые бросили своих подчинённых.

Над морем в районе Мариуполя Вооружённые силы России сбили вертолёт Ми-8. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В районе Мариуполя в пяти километрах от береговой линии над Азовским морем сбит украинский вертолёт Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчинённых командиров нацбатальона "Азов", — сказал генерал-майор в ходе брифинга.