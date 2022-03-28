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Опубликовано 28 марта 2022, 16:55
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Минобороны: ВС России сбили украинский вертолёт Ми-8 над морем в районе Мариуполя

Как отметил генерал-майор Игорь Конашенков, воздушное судно должно было забрать из города командиров националистического полка "Азов", которые бросили своих подчинённых.

Над морем в районе Мариуполя Вооружённые силы России сбили вертолёт Ми-8. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В районе Мариуполя в пяти километрах от береговой линии над Азовским морем сбит украинский вертолёт Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчинённых командиров нацбатальона "Азов", — сказал генерал-майор в ходе брифинга.

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Ранее в Минобороны РФ рассказали, как военные уничтожают украинские беспилотники. Сначала радиолокационная станция "Небо-СВ" получает данные о вражеских воздушных целях. Благодаря тому что она своевременно передаёт информацию ЗРК "Бук-М3", аппараты сбиваются.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Исакова
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