ВС РФ "Калибрами" уничтожили крупные склады с боеприпасами в Житомирской области
Как отметил представитель Минобороны Игорь Конашенков, с этих складов осуществлялось снабжение группировки украинских войск в пригороде Киева.
Вооружённые силы России крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" уничтожили крупные склады с боеприпасами в Житомирской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга.
"Высокоточными крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" уничтожены крупные склады с боеприпасами в районах населённых пунктов Ушомир и Веселовка Житомирской области, с которых осуществлялось снабжение группировки украинских войск в пригороде Киева", — сообщил он.
Ранее в Минобороны РФ рассказали, как военные уничтожают украинские беспилотники. Сначала радиолокационная станция "Небо-СВ" получает данные о вражеских воздушных целях. Благодаря тому что она своевременно передаёт информацию ЗРК "Бук-М3", аппараты сбиваются.
ТАСС / Минобороны РФ