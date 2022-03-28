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Опубликовано 28 марта 2022, 16:18
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ВС РФ "Калибрами" уничтожили крупные склады с боеприпасами в Житомирской области

Как отметил представитель Минобороны Игорь Конашенков, с этих складов осуществлялось снабжение группировки украинских войск в пригороде Киева.

Вооружённые силы России крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" уничтожили крупные склады с боеприпасами в Житомирской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга.

"Высокоточными крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" уничтожены крупные склады с боеприпасами в районах населённых пунктов Ушомир и Веселовка Житомирской области, с которых осуществлялось снабжение группировки украинских войск в пригороде Киева", — сообщил он.

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Ранее в Минобороны РФ рассказали, как военные уничтожают украинские беспилотники. Сначала радиолокационная станция "Небо-СВ" получает данные о вражеских воздушных целях. Благодаря тому что она своевременно передаёт информацию ЗРК "Бук-М3", аппараты сбиваются.

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ТАСС / Минобороны РФ

Варвара Романова
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