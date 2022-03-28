ВС РФ "Калибрами" уничтожили крупные склады с боеприпасами в Житомирской области

Как отметил представитель Минобороны Игорь Конашенков, с этих складов осуществлялось снабжение группировки украинских войск в пригороде Киева.

Вооружённые силы России крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" уничтожили крупные склады с боеприпасами в Житомирской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга.

"Высокоточными крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" уничтожены крупные склады с боеприпасами в районах населённых пунктов Ушомир и Веселовка Житомирской области, с которых осуществлялось снабжение группировки украинских войск в пригороде Киева", — сообщил он.