По его словам, видео — в частности, с пытками — и другие свидетельства с Украины демонстрируют ненависть к русским, которую в стране на протяжении последних восьми лет взращивали США и Великобритания.

Видео со зверскими пытками российских военнослужащих на Украине лишь подтверждают распространённость в этой стране нацизма. Об этом заявил глава Сербской радикальной партии Воислав Шешель. Он подчеркнул, что все военные преступники должны предстать перед судом за свои деяния.

"Российская армия должна сразу по завершении военной операции сформировать военный суд и привести к ответу всех виновных в пытках и издевательствах над военнопленными, а также в восьмилетних мучениях гражданского населения на территории Украины", — приводит РИА "Новости" слова лидера сербских радикалов.

По его словам, видеозаписи и другие свидетельства с Украины демонстрируют ненависть к русским, которую в стране взращивали США и Великобритания на протяжении последних восьми лет. Шешель отметил, что нацисты не учитывают реального положения дел, а руководствуются лишь агрессией в отношении объектов своей ненависти.