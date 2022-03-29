Песков: Сегодня-завтра станет понятно, есть ли перспектива у переговоров РФ и Украины

Ближайшие дни покажут, есть ли "что-то обещающее" в переговорах России и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается судьбы переговоров, то это действительно интересный вопрос. Сегодня-завтра мы с вами поймём, есть ли что-то обещающее или нет. В остальном специальная военная операция, а денацификация является одной из целей операции, продолжается", — отметил представитель Кремля.