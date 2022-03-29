Песков: Сегодня-завтра станет понятно, есть ли перспектива у переговоров РФ и Украины
Представитель Кремля добавил, что в остальном специальная военная операция продолжается.
Ближайшие дни покажут, есть ли "что-то обещающее" в переговорах России и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается судьбы переговоров, то это действительно интересный вопрос. Сегодня-завтра мы с вами поймём, есть ли что-то обещающее или нет. В остальном специальная военная операция, а денацификация является одной из целей операции, продолжается", — отметил представитель Кремля.
Напомним, представители Москвы и Киева уже трижды проводили очные встречи для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля, второй раунд — в Беловежской Пуще 3 марта, третий — там же 7 марта. Затем общение продолжилось в видеоформате. Сегодня, 29 марта, переговорщики снова встретились очно — на этот раз в Стамбуле. Глава российской делегации Владимир Мединский ранее посетовал, что переговоры с Киевом идут тяжело и медленно.
ТАСС / Джапаридзе Михаил