Появились первые кадры с российско-украинских переговоров в Стамбуле

Во дворец Долмабахче в Стамбуле прибыли делегации России и Украины на новый раунд переговоров. Перед встречей президент Турции Реджеп Эрдоган поприветствовал гостей, отметив, что справедливый мир — победа для всех сторон, а продолжение столкновений не принесёт пользы ни одной из сторон. Он также отметил, что мировое сообщество ожидает от участников встречи в Стамбуле позитивных решений.