ВС России крылатыми ракетами уничтожили украинскую базу горючего в Ровенской области
За ночь российской авиацией поражено 68 военных объектов Украины, включая три пункта управления, четыре зенитных ракетных комплекса.
ВС России высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожили базу горючего в Ровенской области, которая поставляла топливо для украинской военной техники в пригороды Киева. Об этом сообщил на брифинге о ходе "Операции Z" на утро 29 марта официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Вечером 28 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе населённого пункта Клевань Ровенской области. С данной базы осуществлялись поставки топлива для украинской военной техники в пригороды Киева", — отметил Конашенков.
За ночь российской авиацией поражено 68 военных объектов Украины, включая три пункта управления, четыре зенитных ракетных комплекса. Среди них — три "Бук-М1" и один "Оса", одна радиолокационная станция, пять установок реактивных систем залпового огня, два склада боеприпасов, три склада горюче-смазочных материалов и 19 районов сосредоточения украинской боевой техники и опорных пунктов. Всего же с начала спецоперации уничтожены 123 украинских самолёта и 74 вертолёта, 311 дронов, 1738 танков и других боевых бронированных машин, 181 установка РСЗО, 726 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 1592 единицы специальной военной автомобильной техники.
Ранее Минобороны обнародовало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ. На видео был показан момент взрыва от попадания высокоточного боеприпаса. Точное наведение на цель было обеспечено беспилотным летательным аппаратом.
ТАСС / Минобороны РФ