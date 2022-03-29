ВС России крылатыми ракетами уничтожили украинскую базу горючего в Ровенской области

ВС России высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожили базу горючего в Ровенской области, которая поставляла топливо для украинской военной техники в пригороды Киева. Об этом сообщил на брифинге о ходе "Операции Z" на утро 29 марта официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

За ночь российской авиацией поражено 68 военных объектов Украины, включая три пункта управления, четыре зенитных ракетных комплекса. Среди них — три "Бук-М1" и один "Оса", одна радиолокационная станция, пять установок реактивных систем залпового огня, два склада боеприпасов, три склада горюче-смазочных материалов и 19 районов сосредоточения украинской боевой техники и опорных пунктов. Всего же с начала спецоперации уничтожены 123 украинских самолёта и 74 вертолёта, 311 дронов, 1738 танков и других боевых бронированных машин, 181 установка РСЗО, 726 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 1592 единицы специальной военной автомобильной техники.