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Опубликовано 29 марта 2022, 10:12

Песков заявил о беспрецедентной поддержке спецоперации на Украине и действий Путина в целом

В Кремле прокомментировали данные свежего опроса ФОМ, согласно которому число граждан, считающих решение о проведении "Операции Z" правильным, выросло с 68 до 73%.

Поддержка спецоперации на Украине и в целом действий президента Владимира Путина со стороны россиян беспрецедентно растёт, и это констатируют все социологические организации. Такое заявление в беседе с журналистами во вторник сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Все социологические организации, которые занимаются социологическими измерениями, констатируют достаточно беспрецедентный рост поддержки президента, поддержки правительства и поддержки специальной военной операции. Это факт", — сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать эти данные.

В Госдуме объяснили причину роста поддерживающих "Операцию Z" на Украине россиян
В Госдуме объяснили причину роста поддерживающих "Операцию Z" на Украине россиян

Напомним, что, согласно результатам опроса фонда "Общественное мнение", 73% россиян считают правильным решение о проведении на Украине специальной военной операции. За месяц количество таких граждан выросло, ведь 27 февраля "Операцию Z" поддерживало 65% опрошенных.

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Алексей Берковиц
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