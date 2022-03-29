Песков заявил о беспрецедентной поддержке спецоперации на Украине и действий Путина в целом

В Кремле прокомментировали данные свежего опроса ФОМ, согласно которому число граждан, считающих решение о проведении "Операции Z" правильным, выросло с 68 до 73%.

Поддержка спецоперации на Украине и в целом действий президента Владимира Путина со стороны россиян беспрецедентно растёт, и это констатируют все социологические организации. Такое заявление в беседе с журналистами во вторник сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Все социологические организации, которые занимаются социологическими измерениями, констатируют достаточно беспрецедентный рост поддержки президента, поддержки правительства и поддержки специальной военной операции. Это факт", — сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать эти данные.