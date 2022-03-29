Мединский: Деэскалация на направлениях Киева и Чернигова не означает прекращения огня
По словам помощника президента РФ, сокращение военной активности у украинской столицы необходимо, потому что там принимаются все решения.
Постепенная деэскалация на киевском и черниговском направлениях на Украине не означает прекращения огня. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.
По его словам, в ходе встречи в Стамбуле Киев впервые представил свои конкретно сформулированные предложения по урегулированию, поэтому Москва сделала также два больших ответных шага навстречу.
"Первый касается постепенной военной деэскалации на двух направлениях — киевском и черниговском. Это не прекращение огня, но это наше стремление постепенно прийти к деэскалации конфликта хотя бы на этих направлениях", — подчеркнул он в беседе с RT.
Мединский добавил, что деэскалация в направлении Киева необходима, потому что в этом городе находятся люди, которые должны принимать решения.
Напомним, 29 марта состоялась четвёртая очная встреча делегаций России и Украины, местом переговоров был выбран Стамбул. Беседа продлилась около трёх часов. В ходе переговоров РФ выразила Украине протест в связи с издевательствами над пленными российскими военнослужащими, Киев обещал принять самые жёсткие меры в отношении преступников, пытавших солдат. Глава делегации РФ назвал переговоры конструктивными и заявил, что Москва делает два шага навстречу по деэскалации. А замминистра обороны РФ Александр Фомин объявил, что РФ кардинально сократит военную активность на киевском и черниговском направлениях.
ТАСС / Сергей Карпухин