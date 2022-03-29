Мединский: Деэскалация на направлениях Киева и Чернигова не означает прекращения огня

По словам помощника президента РФ, сокращение военной активности у украинской столицы необходимо, потому что там принимаются все решения.

Постепенная деэскалация на киевском и черниговском направлениях на Украине не означает прекращения огня. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

По его словам, в ходе встречи в Стамбуле Киев впервые представил свои конкретно сформулированные предложения по урегулированию, поэтому Москва сделала также два больших ответных шага навстречу.

"Первый касается постепенной военной деэскалации на двух направлениях — киевском и черниговском. Это не прекращение огня, но это наше стремление постепенно прийти к деэскалации конфликта хотя бы на этих направлениях", — подчеркнул он в беседе с RT.