Мединский: Мы получили от Украины подтверждение стремлений к нейтральному и безъядерному статусу
По словам главы российской делегации на переговорах с Киевом, речь идёт о документах, включающих в себя отказ от производства и размещения всех видов оружия массового поражения.
Российская сторона на переговорах в Стамбуле получила от украинской стороны письменные предложения, подтверждающие её стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Об этом сообщил глава нашей делегации, помощник президента России Владимир Мединский. Эти предложения, по его словам, включают отказ от производства и размещения всех видов оружия массового поражения.
"Мы получили письменные предложения от Украины, подтверждающие их стремление к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу, с отказом от производства и размещения всех видов оружия массового поражения, включая химическое и бактериологическое, и запретом на нахождение на территории иностранных военных баз и иностранных войск", — сообщил он.
Ранее Мединский назвал встречу конструктивной и заявил, что Москва "делает два шага навстречу" деэскалации конфликта. В частности, Россия кардинально сократит военную активность на киевском и черниговском направлении. Об этом заявил замминистра обороны Александр Фомин.
ТАСС / Сергей Карпухин