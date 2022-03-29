Мединский: Мы получили от Украины подтверждение стремлений к нейтральному и безъядерному статусу

По словам главы российской делегации на переговорах с Киевом, речь идёт о документах, включающих в себя отказ от производства и размещения всех видов оружия массового поражения.

Российская сторона на переговорах в Стамбуле получила от украинской стороны письменные предложения, подтверждающие её стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Об этом сообщил глава нашей делегации, помощник президента России Владимир Мединский. Эти предложения, по его словам, включают отказ от производства и размещения всех видов оружия массового поражения.