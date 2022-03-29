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Регион
Опубликовано 29 марта 2022, 12:21
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Мединский: Мы получили от Украины подтверждение стремлений к нейтральному и безъядерному статусу

По словам главы российской делегации на переговорах с Киевом, речь идёт о документах, включающих в себя отказ от производства и размещения всех видов оружия массового поражения.

Российская сторона на переговорах в Стамбуле получила от украинской стороны письменные предложения, подтверждающие её стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Об этом сообщил глава нашей делегации, помощник президента России Владимир Мединский. Эти предложения, по его словам, включают отказ от производства и размещения всех видов оружия массового поражения.

"Мы получили письменные предложения от Украины, подтверждающие их стремление к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу, с отказом от производства и размещения всех видов оружия массового поражения, включая химическое и бактериологическое, и запретом на нахождение на территории иностранных военных баз и иностранных войск", — сообщил он.

Мединский: Путин и Зеленский могут встретиться одновременно с подписанием мирного договора
Мединский: Путин и Зеленский могут встретиться одновременно с подписанием мирного договора

Ранее Мединский назвал встречу конструктивной и заявил, что Москва "делает два шага навстречу" деэскалации конфликта. В частности, Россия кардинально сократит военную активность на киевском и черниговском направлении. Об этом заявил замминистра обороны Александр Фомин.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Алексей Берковиц
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