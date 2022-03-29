Мединский: Путин и Зеленский могут встретиться одновременно с подписанием мирного договора
По словам помощника российского лидера, при условии быстрой работы по документу возможность заключить мир станет гораздо ближе.
Встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна одновременно с подписанием мирного договора между сторонами на уровне глав МИД. Об этом по итогам переговоров Москвы и Киева в Стамбуле рассказал помощник российского лидера Владимир Мединский.
"Предлагаем решение, по которому встреча глав государств возможна одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел. Тем более что в момент этого парафирования и рассмотрения деталей договора возможно обсуждение различных политических нюансов", — отметил Мединский.
Он добавил, что при условии быстрой работы по документу и "нахождению требуемого компромисса" возможность заключить мир станет гораздо ближе.
Напомним, 29 марта состоялась четвёртая очная встреча делегаций России и Украины, местом переговоров был выбран Стамбул. Беседа продлилась около трёх часов. В ходе переговоров РФ выразила Украине протест в связи с издевательствами над пленными российскими военнослужащими, Киев обещал принять самые жёсткие меры в отношении преступников, пытавших солдат. Глава делегации РФ назвал переговоры конструктивными и заявил, что Москва делает два шага навстречу по деэскалации. А замминистра обороны РФ Александр Фомин объявил, что РФ кардинально сократит военную активность на киевском и черниговском направлении.
ТАСС / Сергей Карпухин