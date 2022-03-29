Мединский: Путин и Зеленский могут встретиться одновременно с подписанием мирного договора

По словам помощника российского лидера, при условии быстрой работы по документу возможность заключить мир станет гораздо ближе.

Встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна одновременно с подписанием мирного договора между сторонами на уровне глав МИД. Об этом по итогам переговоров Москвы и Киева в Стамбуле рассказал помощник российского лидера Владимир Мединский.

"Предлагаем решение, по которому встреча глав государств возможна одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел. Тем более что в момент этого парафирования и рассмотрения деталей договора возможно обсуждение различных политических нюансов", — отметил Мединский.