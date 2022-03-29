Компания Decathlon временно закрывает свои магазины в России

При этом организация пообещала продолжить и дальше поддерживать 2,5 тысячи российских сотрудников.

Французская компания Decathlon приостанавливает деятельность своих магазинов в России из-за введённых против страны санкций. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

"Строго соблюдая международные санкции, Decathlon отмечает, что условия поставок [товаров] больше не отвечают требованиям для продолжения деятельности в России. Компания Decathlon вынуждена приостановить работу своих магазинов", — говорится в заявлении.