Компания Decathlon временно закрывает свои магазины в России
При этом организация пообещала продолжить и дальше поддерживать 2,5 тысячи российских сотрудников.
Французская компания Decathlon приостанавливает деятельность своих магазинов в России из-за введённых против страны санкций. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
"Строго соблюдая международные санкции, Decathlon отмечает, что условия поставок [товаров] больше не отвечают требованиям для продолжения деятельности в России. Компания Decathlon вынуждена приостановить работу своих магазинов", — говорится в заявлении.
Как уточняется, Decathlon продолжит поддерживать 2,5 тысячи российских сотрудников, которые работают в компании с 2006 года.
Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ, а Sony и Nintendo перестанут поставлять консоли. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Также о приостановке деятельности объявила сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение. О приостановке работы сайта и магазинов объявил Adidas. Кроме того, PepsiCo решили приостановить продажу напитков, а Coca-Cola и Starbucks сообщили о приостановке работы в РФ. С решением временно прекратить деятельность в РФ также выступила Victoria's Secret. А табачная компания Philip Morris приостанавливает инвестиции и сокращает производство в России.
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