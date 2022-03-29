Минобороны РФ решило кардинально сократить военную активность на киевском и черниговском направлении

Ведомство также обратилось к украинской стороне с призывом строго соблюдать Женевские конвенции, в том числе в части гуманного обращения к военнопленным.

Россия кардинально сократит военную активность на киевском и черниговском направлении. Об этом по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

"Министерство обороны Российской Федерации, в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели — согласования и подписания вышеуказанного договора, приняло решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлении. Исходим из того, что в Киеве будут приняты основные решения и должны быть созданы условия для дальнейшей работы", — проинформировал он.

Фомин также обратился к представителям Украины с призывом строго соблюдать Женевские конвенции, в том числе в части гуманного обращения к военнопленным. Этот призыв связан с появившимися в Сети видео, на которых бойцы ВСУ и националистических батальонов пытают и убивают русских солдат.