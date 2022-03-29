Шойгу рассказал, когда закончится спецоперация на Украине

По оценке Минобороны РФ, задачи первого этапа успешно выполнены. В частности, потенциал ВСУ существенно снижен, чтобы сосредоточить основное внимание на главной цели — освобождении Донбасса.

Главные задачи первого этапа специальной военной операции на Украине успешно выполнены. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.

"В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал украинских вооружённых сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса", — сказал он.

Шойгу отметил, что специальная военная операция на Украине продолжится, пока не будут достигнуты все поставленные цели.

"Российские вооружённые силы продолжат специальную военную операцию до достижения поставленных целей", — сказал министр.