Шойгу предупредил об угрозах в Чёрном море из-за бездумного применения оружия ВСУ
Турецкими военными были обезврежены уже две морские мины у берегов Румынии и пролива Босфор.
Вооружённые силы Украины бездумно применяют отдельные виды оружия, создавая угрозы в различных регионах, в том числе в Чёрном море. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на селекторном совещании во вторник.
"Последствия бездумного применения отдельных вооружений украинской армией проявляются в различных регионах. В Чёрном море создана реальная угроза для гражданского судоходства", — заметил он.
Шойгу рассказал, что турецкими военными были обезврежены две морские мины у берегов Румынии и пролива Босфор.
Ранее российский Генштаб сообщал, что украинские мины, которые были установлены у подходов к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного, были оторваны из-за шторма и теперь дрейфуют в Чёрном море. Несколько дней назад речь шла минимум о десяти таких минах.
Накануне Минобороны Турции сообщило о мине, обнаруженной в Чёрном море на границе с Болгарией.
ТАСС / Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ