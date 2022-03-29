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Регион
Опубликовано 29 марта 2022, 09:21
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Шойгу предупредил об угрозах в Чёрном море из-за бездумного применения оружия ВСУ

Турецкими военными были обезврежены уже две морские мины у берегов Румынии и пролива Босфор.

Вооружённые силы Украины бездумно применяют отдельные виды оружия, создавая угрозы в различных регионах, в том числе в Чёрном море. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на селекторном совещании во вторник.

"Последствия бездумного применения отдельных вооружений украинской армией проявляются в различных регионах. В Чёрном море создана реальная угроза для гражданского судоходства", — заметил он.

Шойгу рассказал, что турецкими военными были обезврежены две морские мины у берегов Румынии и пролива Босфор.

Корабли в Чёрном море предупредили об угрозе подрыва на дрейфующих минах ВМС Украины
Корабли в Чёрном море предупредили об угрозе подрыва на дрейфующих минах ВМС Украины

Ранее российский Генштаб сообщал, что украинские мины, которые были установлены у подходов к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного, были оторваны из-за шторма и теперь дрейфуют в Чёрном море. Несколько дней назад речь шла минимум о десяти таких минах.

Накануне Минобороны Турции сообщило о мине, обнаруженной в Чёрном море на границе с Болгарией.

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ТАСС / Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ

Алексей Берковиц
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