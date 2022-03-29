Глава фракции АДГ обвинил посла Украины в Германии Мельника в поддержке неонацистов

Он также посоветовал дипломату "защищать свою страну с оружием в руках, а не раздражать глупыми речами из своего берлинского офиса".

Председатель парламентской группы партии "Альтернатива для Германии" земли Мекленбург – Передняя Померания Николаус Крамер обвинил посла Украины в ФРГ Андрея Мельника в неуважении к закону, заявив, что он "публично защищает правоэкстремистский батальон "Азов", ответственный за военные преступления", и усомнился в его компетентности. Об этом пишет газета Nordkurier.

"Очевидно, Мельник не очень хорошо ладит с верховенством права. Это неудивительно. Он публично защищает правоэкстремистский батальон "Азов", ответственный за военные преступления", — сказал он.

Крамер также посоветовал послу защищать Украину с оружием в руках, а не "раздражать глупыми речами из своего берлинского офиса". "Так он даже сможет принести пользу, поскольку дипломатия, очевидно, не его конёк", — считает глава фракции АДГ.

Поводом для такой жёсткой реакции главы парламентской фракции стали нападки самого Мельника, пишет газета. Посол указал на отказ партий СДПГ, "Левых" и АДГ в парламенте передать Украине средства из распускаемого фонда Climate Foundation MV. Кроме того, украинский дипломат возмущался тем, что Евросоюз не продвинулся в вопросе эмбарго на поставки энергоносителей из России.