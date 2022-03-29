Мединский: Украина отказывается от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путём

Согласно письменному предложению, полученному от украинской делегации, Киев заявляет, что это возможно только дипломатическим путём.

Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что в представленных Москве предложениях Киев отказывается возвращать Крым и Донбасс военным путём.

"В целях реализации внеблокового безъядерного статуса дальше даётся перечень государств-гарантов, гарантирующих безопасность Украины. Гарантии безопасности не распространяются на территорию Крыма и Севастополя, то есть Украина отказывается от стремления вернуть Крым, Севастополь военным путём и заявляет о том, что это возможно только путём переговоров, дипломатическим и так далее", — сказал Мединский в эфире Первого канала.