Мединский: Украина отказывается от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путём
Согласно письменному предложению, полученному от украинской делегации, Киев заявляет, что это возможно только дипломатическим путём.
Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что в представленных Москве предложениях Киев отказывается возвращать Крым и Донбасс военным путём.
"В целях реализации внеблокового безъядерного статуса дальше даётся перечень государств-гарантов, гарантирующих безопасность Украины. Гарантии безопасности не распространяются на территорию Крыма и Севастополя, то есть Украина отказывается от стремления вернуть Крым, Севастополь военным путём и заявляет о том, что это возможно только путём переговоров, дипломатическим и так далее", — сказал Мединский в эфире Первого канала.
При этом глава российской делегации подчеркнул, что гарантии безопасности для Незалежной "не распространяются на ту часть Украины, которую она называет отдельными районами Донецкой и Луганской областей". По его словам, это никак не соответствует позиции делегации РФ, "но Украина сформулировала свой подход".
Ранее Мединский назвал сегодняшнюю встречу двух делегаций в Стамбуле конструктивной и заявил, что Москва "делает два шага навстречу" деэскалации конфликта. В частности, Россия кардинально сократит военную активность на киевском и черниговском направлении.
ТАСС / Сергей Карпухин