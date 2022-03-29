Мединский: Киев пообещал отказаться от вступления в военные союзы
Кроме того, украинская сторона готова не размещать иностранные военные базы на территории страны без согласия государств-гарантов, включая Россию.
Киевская делегация во время переговоров с Россией в Стамбуле пообещала, что Украина откажется от вступления в военные союзы. Об этом сообщил глава московской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Украина отказывается от вступления в военные союзы, от размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на территории Украины без согласия государств-гарантов, включая РФ", — сказал Мединский в эфире Первого канала.
Ранее Мединский назвал встречу конструктивной и заявил, что Москва "делает два шага навстречу" деэскалации конфликта. В частности, Россия кардинально сократит военную активность на киевском и черниговском направлении.
Twitter (запрещён на территории Российской Федерации) / Владимир Мединский