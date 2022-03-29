Мединский: Киев пообещал отказаться от вступления в военные союзы

Кроме того, украинская сторона готова не размещать иностранные военные базы на территории страны без согласия государств-гарантов, включая Россию.

Киевская делегация во время переговоров с Россией в Стамбуле пообещала, что Украина откажется от вступления в военные союзы. Об этом сообщил глава московской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.