Шаманов: Спецназ РФ захватил пытавших российских военнопленных на Украине
По словам генерал-полковника ВС РФ, сегодня украинские военнослужащие Величко и Немичев "валяются в ногах и просят о пощаде".
Российский спецназ захватил двух украинских военнослужащих, участвовавших в пытках пленных солдат. Об этом сообщил замглавы Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, генерал-полковник ВС РФ Владимир Шаманов. Речь идёт об активисте Нацкорпуса Сергее Величко по кличке Чили и Константине Немичеве — участнике фанатской группировки футбольного клуба "Металлист".
"[Те, кто] измывались над нашими военнослужащими, они недолго радовались, через трое суток наш спецназ этих подонков захватил. Сегодня они валяются в ногах, просят о пощаде", — сказал Шаманов.
Отметим, что правоохранительные органы и Минобороны официально о задержании Величко и Немичева пока не сообщали.
Ранее в соцсетях опознали неонациста, который издевался над русскими военнопленными. Его зовут Сергей Величко, однако он более известен по кличке Чили. Он родился в Харькове и прославился своим участием в беспорядках на Майдане в 2014 году, а также деятельностью в "Азове".
ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ