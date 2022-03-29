Шаманов: Спецназ РФ захватил пытавших российских военнопленных на Украине

По словам генерал-полковника ВС РФ, сегодня украинские военнослужащие Величко и Немичев "валяются в ногах и просят о пощаде".

Российский спецназ захватил двух украинских военнослужащих, участвовавших в пытках пленных солдат. Об этом сообщил замглавы Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, генерал-полковник ВС РФ Владимир Шаманов. Речь идёт об активисте Нацкорпуса Сергее Величко по кличке Чили и Константине Немичеве — участнике фанатской группировки футбольного клуба "Металлист".

"[Те, кто] измывались над нашими военнослужащими, они недолго радовались, через трое суток наш спецназ этих подонков захватил. Сегодня они валяются в ногах, просят о пощаде", — сказал Шаманов.

Отметим, что правоохранительные органы и Минобороны официально о задержании Величко и Немичева пока не сообщали.