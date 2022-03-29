Подоляк заявил, что все нарушения Женевской конвенции будут иметь юридические последствия

Он подчеркнул, что "правила и обычаи ведения войны" распространяются на всех: как на Россию, так и на Украину.

Представитель украинской делегации, советник офиса главы Незалежной Михаил Подоляк заявил, что все нарушения Женевской конвенции, совершённые во время конфликта на Украине, будут иметь юридические последствия.

"Мы уже говорили, что никто не отменял правила ведения и обычаи ведения войны — независимо от того, с какой стороны: со стороны РФ или со стороны Украины. Все нарушения, например плохое обращение с военнопленными, или, наоборот, проявление плохого отношения к мирным гражданам Украины, они будут иметь последствия юридические, получат надлежащую юридическую оценку", — сказал Подоляк по итогам переговоров Москвы и Киева в Стамбуле.