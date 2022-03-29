"Надо торопиться": Дисквалифицированный гроссмейстер Карякин может обратиться в CAS

Отстранение не позволит спортсмену сыграть в турнире претендентов на титул чемпиона мира по шахматам.

Российский гроссмейстер Сергей Карякин может обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за отстранения Комиссией по этике и дисциплине ФИДЕ. Об этом сообщал ТАСС.

"Сейчас все мои мысли о подаче апелляции. Для этого есть 21 день, а прошла уже неделя, и в этом вопросе надо торопиться. Мои юристы думают, как лучше это сделать: возможно, через СAS или же действовать напрямую через ФИДЕ", — сказал Карякин.

На этой неделе ФИДЕ отстранила Карякина от участия в официальных турнирах на шесть месяцев за публичную поддержку специальной военной операции на Украине. Дисквалификация продлится до 21 сентября.