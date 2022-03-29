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Опубликовано 29 марта 2022, 12:40

"Надо торопиться": Дисквалифицированный гроссмейстер Карякин может обратиться в CAS

Отстранение не позволит спортсмену сыграть в турнире претендентов на титул чемпиона мира по шахматам.

Российский гроссмейстер Сергей Карякин может обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за отстранения Комиссией по этике и дисциплине ФИДЕ. Об этом сообщал ТАСС.

"Сейчас все мои мысли о подаче апелляции. Для этого есть 21 день, а прошла уже неделя, и в этом вопросе надо торопиться. Мои юристы думают, как лучше это сделать: возможно, через СAS или же действовать напрямую через ФИДЕ", — сказал Карякин.

На этой неделе ФИДЕ отстранила Карякина от участия в официальных турнирах на шесть месяцев за публичную поддержку специальной военной операции на Украине. Дисквалификация продлится до 21 сентября.

Дисквалифицированный гроссмейстер Карякин планирует организовать несколько шахматных турниров
Дисквалифицированный гроссмейстер Карякин планирует организовать несколько шахматных турниров

Из-за отстранения Карякин не сможет выступить на турнире претендентов на титул чемпиона мира по шахматам. Соревнования пройдут с 16 июня по 7 июля в Мадриде.

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ТАСС / Донат Сорокин

Роман Фейгин
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