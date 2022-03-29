Мишустин назвал бойкот Запада против деятелей культуры ценой за свободу и независимость РФ
При этом глава кабмина заверил, что власти, прилагая совместные усилия, уже ищут решение возникающих проблем в этой сфере.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что бойкот, устроенный Западом в том числе против российских деятелей культуры из-за "Операции Z", — это цена за свободу и независимость России.
"Ищем равноценную замену контрактам с всемирно известными оркестрами, с ангажементом на ведущих мировых площадках. Вот такая, простите, цена, которую мы платим за свободу и независимость нашей родины, за свободу принадлежать великой русской культуре, за творческую свободу", — сказал он на встрече с членами фракции "Справедливой России — За правду".
Вместе с тем премьер заверил, что в настоящее время власти, прилагая совместные усилия, ищут решение возникающих проблем в этой сфере.
Ранее Лайф писал, что Путин сравнил атаку на русскую культуру на Западе с действиями нацистов в Германии. Глава государства указал на то, что из концертных афиш вымарывают великих композиторов Чайковского, Шостаковича, Рахманинова, а также запрещаются русские писатели и их книги.