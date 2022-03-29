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Опубликовано 29 марта 2022, 16:15

Мишустин назвал бойкот Запада против деятелей культуры ценой за свободу и независимость РФ

При этом глава кабмина заверил, что власти, прилагая совместные усилия, уже ищут решение возникающих проблем в этой сфере.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что бойкот, устроенный Западом в том числе против российских деятелей культуры из-за "Операции Z", — это цена за свободу и независимость России.

"Ищем равноценную замену контрактам с всемирно известными оркестрами, с ангажементом на ведущих мировых площадках. Вот такая, простите, цена, которую мы платим за свободу и независимость нашей родины, за свободу принадлежать великой русской культуре, за творческую свободу", — сказал он на встрече с членами фракции "Справедливой России — За правду".

Вместе с тем премьер заверил, что в настоящее время власти, прилагая совместные усилия, ищут решение возникающих проблем в этой сфере.

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Ранее Лайф писал, что Путин сравнил атаку на русскую культуру на Западе с действиями нацистов в Германии. Глава государства указал на то, что из концертных афиш вымарывают великих композиторов Чайковского, Шостаковича, Рахманинова, а также запрещаются русские писатели и их книги.


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Николь Вербер
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