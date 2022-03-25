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Опубликовано 25 марта 2022, 12:41

Путин сравнил атаку на русскую культуру на Западе с действиями нацистов в Германии

Глава государства указал на то, что из концертных афиш вымарывают великих композиторов Чайковского, Шостаковича, Рахманинова, а также запрещаются русские писатели и их книги.

Президент России Владимир Путин сравнил нынешнюю атаку Запада на русскую культуру с действиями нацистов времён гитлеровской Германии. Он указал на процветание за рубежом "культуры отмены" и замалчивание фактов.

"Пресловутая "культура отмены" превратилась в отмену культуры. Из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова, запрещаются и русские писатели и их книги. В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии", — сказал он на открытии встречи с лауреатами премий президента в области культуры и искусства.

Российский лидер отметил, что представить такое в нашей стране невозможно. "И застрахованы от этого во многом благодаря отечественной культуре", — добавил глава государства.

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Ранее Путин назвал российскую культуру великой и неисчерпаемой. По его словам, она всегда обращена к человеку, её произведения учат думать и принимать близко к сердцу. При этом глава государства назвал обострённое восприятие чужой боли и несправедливости чертой национального характера.

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Александр Юнашев
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