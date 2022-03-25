Волонтёры встречают с едой и Wi-Fi чудом выбравшихся из Мариуполя мирных жителей

Один из мужчин приехал с детьми окровавленным. Он рассказал, что в них стреляли боевики батальона "Азов", когда они пытались покинуть город.

Волонтёры Внедорожного клуба Донбасса оказывают помощь жителям, которые смогли выбраться из Мариуполя по гуманитарному коридору, открытому Россией для эвакуации мирного населения. Они встречают беженцев в двух направлениях. На месте установлена машина с Wi-Fi, чтобы люди могли сразу связаться с родными. Телеграм-канал SHOT опубликовал кадры с места событий.











Людям бесплатно раздают предметы первой необходимости, воду и продукты питания. Выбравшиеся из-под обстрелов жители угощаются чаем с бутербродами. На снимках видны дети, расположившиеся прямо на земле рядом с сумками. Жители покидали Мариуполь на личных автомобилях, у многих из них выбиты стёкла. Один мужчина приехал с детьми на окровавленной машине с разорванным колесом. Всё лицо, руки и одежда у него были перемазаны кровью, голова перебинтована. Донецкие волонтёры оказали ему первую помощь. Он рассказал, что по ним стреляли боевики батальона "Азов", когда они пытались уехать из города по гуманитарному коридору.

Мужчина приехал из Мариуполя в крови с перебинтованной головой. Видео © t.me / SHOT