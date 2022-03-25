Семилетний мальчик остался сиротой после попадания снаряда ВСУ в подвал дома в Мариуполе

В убежище он прятался вместе с родителями и соседями от обстрелов боевиков, однако беда всё же настигла мирных жителей.

Семилетний мальчик попал в больницу после попадания снаряда ВСУ в подвал дома в Мариуполе. Видео © Telegram / SHOT

Семилетнему мальчику чудом удалось спастись из подвала дома в Мариуполе, в который попал боевой снаряд. При этом его родители выбраться живыми уже не смогли, пишет телеграм-канал SHOT.

Семья Димы вместе с соседями укрывалась в подвале от обстрелов. Националисты не давали людям эвакуироваться из многоэтажки и покинуть город по гуманитарному коридору, а 1 марта в дом попал снаряд. В результате родителей мальчика засыпало обломками — и они погибли. При этом ему самому удалось выбраться из ловушки и оказаться на улице. Спустя две недели, 15 марта, чудом спасшегося мальчика увезли в больницу Донецка. Сейчас его здоровью ничего не угрожает, чувствует он себя хорошо. Но страшную новость о смерти мамы с папой ему пока не сообщали.

"Наш дом разрушился. Мне тётя Лера звонила и говорила, что там потерялись уже братья, сёстры, крёстные, родители. В подвал, наверное, бомба упала", — говорит сам Дима.

Как рассказали врачи, в Мариуполе у него осталась бабушка. Надеются, что скоро она заберёт внука, но вместе с тем продолжают искать и других родственников или близких семьи.

"Он был в подвале, и засыпало родителей. Плитами там, чем-то. И он выбрался. Он тоже был весь посечён осколочками, это сейчас потихоньку уходят эти ранки. Он скучает по родителям, он очень скучает по родителям. Он видел отца — отец стонал. А мать он не видел", — рассказала заведующая инфекционным отделением Наталья Шавко.

По её словам, с ним вообще не говорят о произошедшем. Специалисты отвлекают мальчика, играют, читают и рисуют с ним — считают, что сначала он должен отойти от увиденного ужаса в родном городе.