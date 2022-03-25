Протоиерей Олег Артёмов погиб при обстреле белгородской Журавлёвки из украинского "Смерча"

Батюшка был терским казаком Кисловодской станицы и морским офицером, с 1999 года — в священном сане.

Священник Олег Артёмов погиб в результате обстрела Журавлёвки Белгородской области украинскими военными. Об этом сообщает синодальный отдел Московского патриархата по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными органами.

"Вчера вечером (24 марта. — Прим. Лайфа), находясь в селе Журавлёвка, батюшка попал под обстрел украинского "Смерча" и погиб при исполнении обязанностей помощника командира части по работе с верующими", — говорится в сообщении.