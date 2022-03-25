Протоиерей Олег Артёмов погиб при обстреле белгородской Журавлёвки из украинского "Смерча"
Фото © globus.aquaviva.ru
Батюшка был терским казаком Кисловодской станицы и морским офицером, с 1999 года — в священном сане.
Священник Олег Артёмов погиб в результате обстрела Журавлёвки Белгородской области украинскими военными. Об этом сообщает синодальный отдел Московского патриархата по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными органами.
"Вчера вечером (24 марта. — Прим. Лайфа), находясь в селе Журавлёвка, батюшка попал под обстрел украинского "Смерча" и погиб при исполнении обязанностей помощника командира части по работе с верующими", — говорится в сообщении.
Отец Олег родился в 1957 году. Он был терским казаком Кисловодской станицы и морским офицером, с 1999 года — в священном сане: настоятель храма на малой родине и казачий духовник. С 2010 года он в чине военного священника окормлял моряков-подводников, затем стал корабельным священником на научном судне "Адмирал Владимирский".
Ранее Лайф писал, что несколько взрывов произошло в ночь на 24 марта в приграничном селе Белгородской области — Журавлёвке. А днём ранее губернатор региона сообщал, что там после обстрела ВСУ со стороны Украины взорвался снаряд. Для безопасности жителей двух приграничных сёл — Журавлёвки и Нехотеевки — был введён режим чрезвычайной ситуации. Также по факту происшествия глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело.